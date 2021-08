Backflips in Saree: बैकफ्लिप्स करते कई वीडियोज आपने देखे होंगे, पर साड़ी में बैकफ्लिप करना आसान बात नहीं. एक लड़की का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाल साड़ी में बैकफ्लिप्स कर रही है. वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.Also Read - पहले काबुल पर किया कब्जा, अब बच्चों के पार्क में मस्ती करते दिखे तालिबानी लड़ाके, देखे वायरल वीडियो

वीडियो में दिखता है कि एक लड़की ने लाल साड़ी पहनी है. बाल खुले हैं. वो सीढ़ियों पर बैकफ्लिप्स कर रही है. इस लड़की का नाम मिशा शर्मा है.

लोग इस वीडियो को इतना पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लड़की जो स्टंट कर रही है उसे करना आसान काम नहीं है. इसके लिए काफी प्रेक्टिस की जरूरत होती है. खास तौर पर साड़ी पहनकर इसे करना कोई बच्चों का खेल नहीं.

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर mishaa_official_अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन लिखा है,

Thank you guys for 30M views

बैकग्राउंड में बॉलीवुड का फेमस सॉन्ग चल रहा है. देखें वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by MISHA SHARMA 🇮🇳 (@mishaa_official_)

वीडियो को 6 अगस्त को शेयर किया गया था. इसे खबर लिखे जाने तक 229,378 likes मिल चुके हैं. लोग कमेंट्स के जरिए मिशा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.