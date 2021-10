Badh Me Shadi केरल में हो रही भारी बरिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. केरल के दो जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में मृतकों की संख्या रविवार को बढ़कर 22 हो गई. हालांकि इस खौफजदा और परेशान कर देने वाले माहौल के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगीं.Also Read - T20 World Cup 2021, OMAN vs PNG: बीच मैदान रो पड़े Papua New Guinea के खिलाड़ी, वजह कर देगी इमोशनल

ये तस्वीर केरल के अल्लपुझा (एलेपी) की हैं जहां दो लोग भारी बारिश से प्रभावित आल्लपुझा जिले का अपर कुट्टनाड रीजन में शादी के बंधन में बंध गए. इनकी शादी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. दरअसल शादी के लिए मंडप पर जा रहे दूल्हा और दुल्हन को पानी पार करने के लिए जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने एक बड़े पतीले में बैठेकर उसे पार किया और मंडप तक पहुंच गए. Also Read - Kerala Rains & Landslide Update: बाढ़ और भूस्‍खलन से मौतों का आंकड़ा 21 हुआ, PM मोदी ने दुख जताया

राहुल और ऐश्वर्या की शादी पहले ही तय हुई थी और शादी का दिन और महूर्त भी पहले से ही तय था लेकिन उन्हें क्या पता था कि बारिश उनके इस शुभ काम में बाधा पहुंचाएगी. हालांकि दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और इस विषम परिस्थिति में भी सोमवार को निश्चित समय और महूर्त पर शादी की. Also Read - भोपाल में सरेआम लड़की से बुर्का उतरवाया, सोशल मीडिया पर Viral हुआ Video

जिस मंदिर के अंदर बने मंड़प में शादी होनी थी उस मंदिर में कमर तक पानी था, दोनों के परिवार ने फैसला किया कि अगर शादी होगी तो इसी मंदिर में और तय मुहूर्त पर ही होगी, इसी वजह से मंदिर में खाना बनाने के लिये इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े पतीले पर दोनों को बैठाकर मंदिर के अंदर मंडप तक पहुंचाया गया जहाँ दोनों की शादी तय मुहूर्त पर सम्प्पन हुई.

इस दौरान दोनों परिवारों के कई सदस्य और मित्र भी साथ में रहे. राहुल और ऐश्वर्या को मंदिर और मंडप तक ले जाने के क्रम में इस बात का ख्याल रखा गया कि उनके कपड़े खराब ना हो और वो सुरक्षित मंडप तक पहुचें. इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग इस नए जोड़े को बधाइयां और आशीर्वाद दे रहे हैं.