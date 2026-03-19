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Bagh Aur Gaay Ka Video: बछड़े को दबोचकर शिकार करने लगा बाघ, तभी गाय की एंट्री ने पलट दिया खेल | देखिए

Bagh Aur Gaay Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बाघ ने बछड़े पर हमला कर दिया. मगर ऐन वक्त पर गाय ने आकर उसे बचा लिया.

Published date india.com Published: March 19, 2026 1:30 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bagh Aur Gaay Ka Video

Bagh Aur Gaay Ka Video: जानवरों से जुड़े वीडियो की सोशल मीडिया पर भरमार है. इनमें कभी जानवर शिकार के लिए अटैक करते दिखते हैं तो कभी एक दूसरे पर प्यार लुटाते. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने सबको चौंकाकर रख दिया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ और गाय के बीच की दिलचस्प घटना दिखाई गई है. यह वीडियो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि भावुक भी कर देता है. इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक खतरनाक बाघ गायों के झुंड पर हमला कर देता है. यह दृश्य काफी डरावना होता है और देखकर लगता है कि अब बछड़े की जान बचना मुश्किल है.

बछड़े को दबोचने लगा बाघ

वायरल वीडियो में नजर आता है कि गायों का एक झुंड मैदान में आराम से घास चर रहा होता है. तभी अचानक एक बाघ वहां पहुंच जाता है और हमला कर देता है. बाघ के हमले से पूरा झुंड डरकर इधर-उधर भागने लगता है. इसी दौरान बाघ एक छोटे बछड़े को पकड़ लेता है और उसे शिकार बनाने की कोशिश करता है. लेकिन तभी बछड़े की मां वहां पहुंच जाती है. अपनी जान की परवाह किए बिना गाय सीधे बाघ से भिड़ जाती है और उसे खदेड़ देती है. बाघ भी गाय के हिम्मत भरे अंदाज को देखकर पीछे हट जाता है.

एक्स पर देखिए वीडियो को यहां:

इमोशनल करेगा ये नजारा

इस वीडियो को देखने के बाद लोग गाय की बहादुरी की खूब तारीफ कर रहे हैं. खास बात यह है कि एक साधारण सी दिखने वाली गाय ने खतरनाक बाघ का सामना कर अपने बच्चे की जान बचा ली. यह घटना यह साबित करती है कि मां अपने बच्चे के लिए किसी भी खतरे से लड़ सकती है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ‘मां तो मां ही होती है.’ यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के दिल को छू रहा है. इसे @susantananda3 नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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