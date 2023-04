Bagh Aur Gaay Ka Video: बछड़े को दबोचकर शिकार करने लगा बाघ, तभी हुई गाय की एंट्री और खेल पलट गया

Bagh Aur Gaay Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें कई नजारे तो ऐसे होते हैं, जो पूरी तरह से चौंकाकर रख देते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जो एक बाघ और गाय के बछड़े से जुड़ा हुआ है. इसमें एक बाघ गाय के झुंड पर हमला कर देता है और बछड़े को दबोच लेता है. लेकिन कुछ देर बाद उसकी मां आती है बाघ से अपने बछड़े को बचा लेती है. वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह गाय का एक झुंड मैदान में घास चर रहा था. लेकिन तभी एक खूंखार बाघ की नजर उन पर पड़ गई. देखते ही देखते बाघ ने उन पर हमला कर दिया. हमला देख गाय और बछड़ों का झुंड इधर-उधर भागने लगा. बाघ ने उनमें से एक बछड़े को निशाना बनाया और उसके पीछे पड़ गया. बाघ ने बछड़े को दबोच भी लिया. अब वो उसका शिकार करने ही वाला था कि बछड़े की मां वहां आ गई और बाघ को खदेड़ दिया.