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Bagh Aur Magarmach Ka Video: बाघ को धमकाने की गलती कर गया मगरमच्छ, ऐसा हाल हुआ सोच भी नहीं सकते | देखें वीडियो

Bagh Aur Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर बाघ और मगरमच्छ से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा एक-एक सीन हिलाकर रख देगा.

Published date india.com Published: April 18, 2026 4:20 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bagh Aur Magarmach Ka Video

Bagh Aur Magarmach Ka Video: सोशल मीडिया पर जंगल से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला नजारा वायरल हो रहा है. वीडियो बाघ और मगरमच्छ से जुड़ा है. इसमें बाघ और मगरमच्छ के बीच खतरनाक भिड़ंत दिखाई देती है. ऐसा नजारा आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही अपने-अपने एरिया में शक्तिशाली शिकारी माने जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि एक बाघ प्यास बुझाने के लिए तालाब के किनारे पहुंचता है. माहौल शांत लगता है, लेकिन पानी के भीतर छिपा खतरा उसे दिखाई नहीं देता. फ्रेम के अंत में फिर जो दिखता है किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे

बाघ और मगरमच्छ की लड़ाई

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही बाघ पानी पीने के लिए झुकता है. अचानक मगरमच्छ पानी से बाहर निकलता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है. मगरमच्छ की ताकत और उसकी तेज पकड़ किसी भी जानवर को पल भर में जकड़ सकती है. लेकिन यहां बाघ की फुर्ती काम आ जाती है. वह तुरंत पीछे हटता है और खुद को बचा लेता है. इसके बाद बाघ मौका देखते ही पलटवार करता है और मगरमच्छ की गर्दन को अपने मजबूत जबड़ों से पकड़ लेता है. यह दृश्य काफी रोमांचक और चौंकाने वाला होता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

बाघ ने बना लिया शिकार

वीडियो में आगे दिखता है कि बाघ की पकड़ काफी मजबूत होती है और मगरमच्छ उसके चंगुल से निकल नहीं पाता. धीरे-धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि मगरमच्छ कमजोर पड़ता नजर आता है. ऐसा माना जा रहा है कि बाघ ने आखिरकार उसे अपना शिकार बना लिया होगा. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि आमतौर पर पानी में मगरमच्छ को ज्यादा ताकतवर माना जाता है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इसे lionamerican__ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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