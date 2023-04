Bagh Ka Video: भैंसे को पकड़ने के लिए बाघ ने लगा दी पूरी ताकत, मगर जो हुआ खुद के तोते उड़ गए

Bagh Ka Video: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े नजारे खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें बाघ और शेर ज्यादातर समय शिकार करने की फिराक में ही दिखते हैं. मगर ऐसा हर बार नहीं होता कि वो सफल ही होते हैं. कई बार दूसरे जानवर शेर और बाघ के चकमा देकर निकल भी जाते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है, जो एक बाघ से ही जुड़ा है. इसमें वो भैंसे को शिकार बनाने की चाहत में पीछा करना शुरू कर देता है. लेकिन अंत में जो दृश्य दिखा वो यकीन करने लायक नहीं है. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे जंगल के इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाघ शिकार की तलाश में इधर-उधर भटक रहा है. तभी उसकी नजर एक भैंसे पर पड़ जाती है. भैंसा शिकारी बाघ को देखते ही मौके से भागना शुरू कर देता है. अब बाघ भी उसके पीछे पड़ जाता है और भैंसे को पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है. काफी देर तक पीछा करने के बाद भी भैंसा उसके हाथ नहीं आता है. अंत में बाघ रुक जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है. इस तरह भैंसे की जान बच गई.