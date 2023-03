Bagh Ka Video: खूंखार बाघ को देखते ही रुक गया हिरण, फिर आदमखोर ने जो किया यकीन नहीं होगा- देखें वीडियो

Bagh Ka Video: शेर, बाघ और तेंदुए जैसे जानवरों की जंगल में धाक होती है. उनके सामने दूसरे जानवरों की एक नहीं चलती है. लेकिन कभी-कभार वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो बिल्कुल हैरान कर देते हैं और लोग सोच में पड़ जाते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह हिरण जंगल में इधर-उधर भागता रहता है और खूंखार बाघ के सामने आ जाता है. हिरण बाघ को देखते ही सूख जाता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है. फ्रेम में जो आगे दिखा सोच भी नहीं सकते.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खूंखार बाघ जंगल में आराम फरमा होता है. लगता है वो शिकार की तलाश में भटकते हुए काफी थक गया है. देखते ही देखते एक हिरण उसके सामने आ जाता है. हिरण को यहां पता चल जाता है कि उससे बड़ी गलती हो गई है. वो एक ही जगह पर रुक जाता है. बाघ धीरे-धीरे हिरण के पास जाने लगता है. अब ये बताना मुश्किल है कि बाघ ने हिरण का शिकार किया होगा या नहीं.