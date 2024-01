Bagh Ka Video: आमने-सामने आते ही भिड़ गए दो बाघ, भयंकर लड़ाई से हिल गया जंगल | देखें वीडियो

Bagh Ka Video: बाघ को उसकी ताकत और फुर्ती के लिए जाना जाता है.अपने सामने ये दूसरे जानवरों को टिकने का कोई मौका नहीं देता है. मौका पड़ने पर बाघ, शेर से भी भिड़ने में गुरेज नहीं करते हैं. सोशल मीडिया पर बाघों की लड़ाई से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दो बाघ आपस में बुरी तरह भिड़ जाते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं. जंगल का ऐसा भयंकर नजारा इससे पहले आपने नहीं देखा होगा. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

आपने इससे पहले कभी दो बाघों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा. आपने अब तक यहीं देखा होगा कि अपने शिकार पर बाघ किस तरह टूटकर पड़ते हैं. लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ अलग ही लेवल का सीन दिखाई दे रहा है. इसमें दो बाघ आपस में भिड़ जाते हैं. आप देखेंगे कि किस तरह दोनों शिकार के लिए निकले हैं. अलग-अलग दिशा से निकलने के बावजूद दोनों का आमना-सामना हो जाता है. फिर क्या था किसी जानी दुश्मन के जैसे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं. दोनों में इतनी भयंकर लड़ाई होती है कि मालूम चलता है कि पूरा जंगल ही थर्रा उठा होगा. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

