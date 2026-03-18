By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bagh Ka Video: बाघ पर कहर बनकर टूटा भालू, फिर जो हुआ कभी नहीं देखा होगा | देखें वीडियो
Bagh Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बाघ को देखते ही भालू आपा खो देता है. फिर ऐसा सीन बना सोच नहीं सकते.
Bagh Ka Video: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें भालू और बाघ की लड़ाई दिखाई गई है. आमतौर पर बाघ को ज्यादा खतरनाक माना जाता है. मगर इसमें उसकी ऐसी हालत हुई कि हर कई चौंक गया. इसमें देख सकते हैं कि एक बाघ सड़क पर आराम से चल रहा था, तभी सामने से एक सुस्त भालू आ धमका. भालू ने बाघ को इतना डरा दिया कि बाघ तुरंत दुम दबाकर जंगल की झाड़ियों की ओर भाग गया. सोशल मीडिया पर यह हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
भालू और बाघ की लड़ाई
भालू और बाघ के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इसमें भालू ने ना सिर्फ बाघ को धमकाया बल्कि उसके पीछे-पीछे जंगल के अंदर तक दौड़ता है. वैसे भी भालू अपनी निडरता के लिए जाने जाते हैं. जब बात अपने इलाके की सुरक्षा की आती है, भालू किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे सामने जंगल का राजा ही क्यों न हो. यह नजारा भी उसी से जुड़ा मालूम होता है. यह वीडियो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स एक से एक रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:
View this post on Instagram
खूब देखा जा रहा वीडियो
भालू और बाघ की लड़ाई से जुड़े वीडियो को maninder_singh_pilibhit नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो पर जमकर व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं. इसको इसलिए भी खूब देखा जा रहा है क्योंकि इसमें ये दिख रहा है कि कभी-कभी अपेक्षाकृत कमजोर दिखने वाले जीव भी बड़े और शक्तिशाली जीव को डरा सकते हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये वाकई यकीन करने लायक नहीं है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘बाघ डरा नहीं होगा बल्कि ये उसका ट्रैप होगा.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.