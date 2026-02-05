By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bagh Ka Video: ऐसा डरपोक बाघ नहीं देखा होगा, शख्स ने पहले हाथी पर बैठाया फिर लगा कान मरोड़ने | देखें वीडियो
Bagh Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने हर किसी के तोते उड़ा दिए. इसे देखकर नेटिजन्स भी चौंक गए.
Bagh Ka Video: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें कई बार ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं जो लोगों को चौंका देते हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो बाघ और हाथी से जुड़ा है. इसमें एक बाघ को हाथी के ऊपर बैठाया हुआ देखा जा सकता है. यह नजारा जितना अनोखा है, उतना ही डरावना भी. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हाथी की पीठ पर बाघ बैठा है और उसके आसपास दो लोग मौजूद हैं, जो उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं.
हाथी पर बैठा बाघ
वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि बाघ को पूरी तरह कंट्रोल में रखने के लिए एक शख्स उसके काफी करीब बैठा हुआ है. अगर बाघ हिलने-डुलने की कोशिश करता है या बात नहीं मानता, तो वह शख्स उसके कान मरोड़ता हुआ नजर आता है. यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए हैं. जंगली जानवर के साथ इस तरह का व्यवहार कई सवाल खड़े करता है. बाघ जैसे खतरनाक जानवर को खुलेआम सड़क पर लाना और उसे हाथी पर बैठाना न सिर्फ जोखिम भरा है, बल्कि जानवर और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि इससे बड़ा डरपोक बाघ किसी ने नहीं देखा होगा.
इंस्टाग्राम पर देखिए ये वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
सड़क पर जुटी भीड़
इस पूरी घटना के दौरान सड़क पर भारी भीड़ भी लगी हुई है. लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं और कई लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं. भीड़ के कारण सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल भी नजर आता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘बाघ की ऐसी हालत नहीं देखी होगी कभी.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘हाथी के ऊपर बैठकर बाघ ही हिल गया.’ वीडियो को viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.