Bagh Ka Video: बाघ से भी ताकतवर निकला ये शख्स, उठाकर लगा पटकने | देखें वीडियो

Bagh Ka Video: बाघ और शख्स की लड़ाई से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया सीन होश ना उड़ा दे तो कहना.

Published date india.com Published: January 31, 2026 4:14 PM IST
Bagh Ka Video

Bagh Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं. एआई के आ जाने के बाद तो वीडियो कंटेंट अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हैं. इसमें ऐसे-ऐसे सीन दिखाई देते हैं जिसके बारे में कल्पना तक करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जो बाघ से जुड़ा है. इसमें दिखाया गया है कि एक शख्स ने बाघ को ही पीटना शुरू कर दिया. चाहकर भी बाघ उससे जीत ना पाया. फ्रेम में दिखाया गया हर एक सीन सबको होश उड़ा रहा है. हालांकि ये वास्तविक नहीं लगता है. इसे एआई द्वारा क्रिएट किया गया है. नेटिजन्स का भी ऐसा ही मानना है.

बाघ से भिड़ा शख्स

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि तालाब किनारे एक शख्स बाघ से भिड़ गया. मालूम होता है कि बाघ ने उस पर हमला किया होगा जिसका उसने डटकर मुकाबला किया. आप देखेंगे कि उसने बाघ की गर्दन को इस तरह से दबोचा है कि वो चाहकर भी उसे नहीं छुड़ा पा रहा है. शख्स उसे कभी इधर पटकता तो कभी उधर. बाघ लाख कोशिशों के बाद भी शख्स के चंगुल से छूट नहीं पा रहा है. आमतौर पर ऐसा सीन फिल्मों में देखने को मिलता है. लेकिन अब इस वीडियो में इंसान द्वारा बाघ की पिटाई देखने को मिल रही है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

गजब का सीन हुआ वायरल

बाघ को सबसे ताकतवर जानवर के रूप में जाना जाता है. जंगल में वो जिसे चाहता है अपना शिकार बना लेता है. मगर इस वीडियो में बाघ की पिटाई इंसान से करवा दी गई. एआई ने इसमें ऐसा सीन दिखाया कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ. सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे milontelicom1992 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘ऐसा सीन पहली बार देखा है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘बाघ भी सोच रहा होगा कि कहां फंस गया यार.’ वीडियो पर हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं.

