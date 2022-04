Bagh Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर खूब अपलोड किए जाते हैं. ज्यादातर शेर,चीता और बाघ से जुड़े वीडियो पसंद किए जाते हैं. बाघ को हमेशा आपने शिकार करते हुए या जंगल में आराम फरमाते हुए देखा होगा. लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा कि वो जंगल में वापस जाने के लिए किस तरह उत्सुकता दिखाता है. जिस तरह से बाघ नदी में नाव पर से ही छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागने की कोशिश करता है वो नजारा देखते ही बन रहा है. वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स बाघ पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं.Also Read - Dulhan Ka Video: दुल्हन की विदाई पर रो नहीं रहे थे घरवाले, फिर जाते-जाते बोल दी ऐसी बात हिल गए सभी-देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक नाव पर बाघ को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था. लेकिन जैसे ही बाघ को जंगल दिखा उसने तुरंत ही बीच नदी में छलांग लगा दी. देखते ही देखते बाघ तगड़ी तैराकी कर जंगल में अपने घर की ओर चला गया. बाघ सुंदरवन रिजर्व में ही रहता था और जैसे ही उसने अपने घर को देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. यह पुराना वीडियो अब फिर से खूब वायरल हो रहा है.

यहां देखें वीडियो:

That tiger sized jump though. Old video of rescue & release of tiger from Sundarbans. pic.twitter.com/u6ls2NW7H3

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 17, 2022