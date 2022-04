Bagh Ka Video: लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए लड़के तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कुछ को सफलता मिलती है, लेकिन ज्यादातर लड़कों को निराशा ही हाथ लगती है. ऐसे नजारे कॉलेज के दिनों में खूब देखने को मिलते हैं. सिर्फ लड़के ही नहीं जंगली जानवर भी ऐसे तरीके अपनाते हैं. हम यह बात ऐसे ही नहीं बोल रहे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा लेटेस्ट वीडियो इस बात का प्रमाण है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में एक बाघिन को इंप्रेस करने के लिए दो बाघ आपस में किस तरह भिड़ पड़ते हैं. काफी देर तक दोनों में लड़ाई चलती है और अंत में एक बाघ की जीत होती है.Also Read - Viral Video Today: बहाने कर रहा था बच्चा तो मां को आया गुस्सा, बच्चे को टांगकर पहुंचाया स्कूल- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जंगल में दो खूंखार बाघ दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ एक बाघिन भी नजर आ रही है. देखते ही देखते दोनों बाघ आपस में भिड़ने लगते हैं. बाघिन दूर खड़ी सारा नजारा देख रही होती है. दोनों के बीच कई राउंड की फाइट होती है. हालांकि, ये फाइट देखने में उतनी खतरनाक नहीं लग रही है. काफी देर तक मशक्कत के बाद अंत में एक बाघ की जीत हो जाती है. जंगल का यह नजारा देख सोशल मीडिया यूजर्स भी चकित हैं.

यहां देखें वीडियो:

Two adult males fighting it out for the female…

As expected, the dominant male won the battle & favour from the queen.

(From SM) pic.twitter.com/jzhoQ3KHCB

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 28, 2022