Bahubali Paratha: आनंद महिंद्रा ने शेयर किया पराठे का वीडियो, इंटरनेट पर मचा बवाल

अक्सर हम लोग घर में नाश्ते के वक्त पराठा खाना पसंद करते हैं. फिर वो चाहे आलू का पराठा हो या मूली, मैथी, गोभी, मटर, पनीर वगैरह का हो. वैसे तो इसे 12 माहिने खाया जाता है, लेकिन ठंड में इसे खाने का मजा ही अलग है और इसके साथ गरमा- गरम चाय मिल जाएं तो मजा दोगूना हो जाता है. आलू का पराठा हम सब का फेवरेट नाश्ता होता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने पोस्ट किया है. बता दें कि ये कोई आम पराठा नहीं है, जो हम सब के घरों में बनता है, बल्कि ये ऐसा पराठा है जिसे खाने और खत्म करने के लिए आपको एक पूरी जॉइंट फैमिली की जरूरत पड़ सकती है.

वायरल हो रहे वीडियो में एक पराठा बनने के पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी आपने इतने बड़े पराठे को देखा हो. ये पराठा आपको साबू की याद जरूर दिलायेगा. जिस तवे पर ये पराठा बन रहा है वो कोई आम घरों में इस्तेमाल होने वाला तवा नहीं है बल्कि इसका आकार भी सामान्य तवे से 10 गुना बड़ा है. जिस थाली में इसे परोसा गया है वो भी बड़े साइज की है.

Who needs Pizza when you can have Paratha…? pic.twitter.com/nd7aPVIAK7

— anand mahindra (@anandmahindra) December 17, 2023