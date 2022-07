Bakre Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत सी अजीब चीजें भी वायरल हो जाती है. कुछ लोग जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की उनपर नजर पड़े और उनका वीडियो वायरल हो जाए. अभी फिर से एक वीडियो सामने आया है, जो एक बकरे और शख्स से जुड़ा हुआ है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि शख्स को कुछ नहीं मिला तो बकरे से ही भिड़ गया. दोनों आपस में सिर लड़ाने लग गए और एक दूसरे को गिराने की कोशिश करने लग जाते हैं. वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.Also Read - Ladka Ladki Ka Video: रेड लाइट पर ही लिपट गए प्रेमी-प्रेमिका, जाम लग गया और पुलिस भी आई मगर हटे नहीं । देखिए वीडियो

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स सिर पर काली पट्टी बांधकर आता है और एक विशाल बकरे से लड़ने की कोशिश करता है. दोनों देखते ही देखते सिर लड़ाने लगते हैं और पूरी ताकत झोंक देते हैं. कुछ देर बाद शख्स को समझ आ जाता है कि वो बकरे को ताकत में तो नहीं हरा सकता है. इसलिए उसने लड़ना छोड़ दिया और वहां से चला गया.

New neck training regimen just hit the block boys pic.twitter.com/7XfVV60AzJ

— KDOT 🦍 (@KdotUntamed) March 24, 2022