जंगल के राजा का भी हेयर फॉल हो गया, लोग बोले- टेंशन में उड़ गए हैं शेर के बाल | आप भी देखिए

वायरल फोटो में शेर सामान्य शेरों से काफी अलग नजर आता है. उसकी पहचान मानी जाने वाली घनी अयाल लगभग गायब दिखाई देती है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 15, 2026, 11:53 PM IST
जंगल के राजा का भी हेयर फॉल हो गया, लोग बोले- टेंशन में उड़ गए हैं शेर के बाल | आप भी देखिए
वायरल फोटो में शेर सामान्य शेरों से काफी अलग नजर आता है. (Photo/Instagram)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. तस्वीर किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि जंगल के राजा शेर की है. लेकिन इस बार चर्चा उसकी ताकत या शिकार करने की क्षमता की नहीं, बल्कि उसके सिर के बालों की हो रही है. वायरल फोटो में शेर सामान्य शेरों से काफी अलग नजर आता है. उसकी पहचान मानी जाने वाली घनी अयाल लगभग गायब दिखाई देती है. जैसे ही यह तस्वीर इंटरनेट पर पहुंची, लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते फोटो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई.

वायरल तस्वीर पर क्या बोले नेटिजन्स

सबसे ज्यादा चर्चा तस्वीर पर आने वाले मजेदार कमेंट्स की हो रही है. एक यूजर ने लिखा, ‘लगता है जंगल की जिम्मेदारियों ने राजा की नींद और बाल दोनों छीन लिए.’ दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, ‘शेर भी अब हेयर ग्रोथ ऑयल का विज्ञापन ढूंढ़ रहा होगा.’ वहीं कई लोगों ने इसे ‘टेंशन वाला शेर’ और ‘जंगल का स्ट्रेस मैनेजर’ जैसे नाम दे दिए. दिलचस्प बात यह है कि फोटो को लेकर लोग सिर्फ मजाक ही नहीं कर रहे, बल्कि इसकी वजह जानने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या शेरों में भी हेयर फॉल जैसी समस्या हो सकती है. इसी चर्चा ने तस्वीर को और ज्यादा वायरल बना दिया.

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सिर बाल ना होने का क्या कारण होगा

हालांकि बाल उड़ने की समस्या उम्र, मौसम, स्वास्थ्य संबंधी कारणों या हार्मोनल बदलाव की वजह से अयाल पतली हो सकती है. हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों को वैज्ञानिक कारणों से ज्यादा इस शेर का अनोखा लुक पसंद आ रहा है. वायरल तस्वीर की खास बात यह है कि शेर बेहद शांत अंदाज में बैठा नजर आ रहा है. उसके चेहरे के भाव ऐसे हैं कि लोगों को वह किसी ऑफिस कर्मचारी की तरह दिखाई दे रहा है, जो लंबे समय से छुट्टी का इंतजार कर रहा हो. यही वजह है कि फोटो पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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