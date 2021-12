Bandar Aur Billi Ka Video: जानवरों से जुड़े वीडियो आए दिन किसी ने किसी वजह से सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं. सोशल मीडिया पर अब एक बंदर और बिल्ली का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख आप भी बंदर की कोशिशों को देख हैरान रह जाएंगे और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे. दरअसल, कुएं में एक बिल्ली गिर जाती है और उसे बचाने का लिए बंदर भी उसमें अपनी जान की परवाह न किए बिना उसमें छलांग लगा देता और किसी तरह बिल्ली को बचा लेता है. वीडियो देखने के बाद सभी लोग बंदर के जज्बे को सलाम कर रहे हैं.Also Read - नागिन डांस करते-करते अचानक आपस में भिड़ गए दो लड़के, जमकर चले लात-घूंसे- देखें Video

बंदर ने बचाई बिल्ली की जान

वीडियो को आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली एक कुएं में गिर जाती है. तभी बंदर भी उसमें छलांग लगा देता है और उसे बचाने की तमाम कोशिशें करता है. कुएं की अधिक ऊंचाई का होने के कारण बंदर उसमें से बिल्ली को लेकर निकल नहीं पाता है. वो बार-बार कोशिश करता है और अंत में कुएं के बाहर बैठकर किसी के आने का इंतजार करता है. कुछ देर बाद एक लड़की आती है और बिल्ली को वहां से बाहर निकाल लेती है.

देखें इस वीडियो को:

Be this monkey in our troubled world💕

Credit in the video pic.twitter.com/hGsdDcicjd

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 20, 2021