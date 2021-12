Bandar Aur Doggy Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज हजारों लाखों की तादाद में वीडियो देखे और अपलोड होते हैं, मगर इनमें कुछ ही दिल को भाते हैं. अभी ऐसे ही दो वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब देखे जा रहे हैं. वीडियो बंदर और डॉगी, बंदर और बिल्ली (Bandar Aur Billi Ka Video) से जुड़े हैं, जो ऐसा कुछ करते हुए कैमरे में कैद होते हैं देखकर हंसी भी नहीं रुकेगी और अच्छा भी बहुत लगेगा. मजेदार वीडियो कुछ ही समय में हजारों लाखों बार देखे जा चुके हैं और लोगों ने भी इन्हें खूब पसंद किया है.Also Read - Rhea Chakraborty का ये बोल्ड वीडियो मचा रहा है सनसनी, लोग पूछ रहे हैं ब्रा के ऊपर जैकेट पहन कहां चल दी?

वायरल हो रहा पहला वीडियो बंदर और डॉगी से जुड़ा है जिसमें दोनों दुकान से चोरी करने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाते हैं देखकर सिर पकड़ लेंगे, फिर हंसी भी नहीं रुकेगी. देख सकते हैं कि दोनों किराना की दुकान के करीब पहुंचते हैं और यहां बाहर लटक रहे नमकीन के पैकेट पर दोनों की निगाह पड़ती है. इस चुराने के लिए डॉगी वहां नीचे खड़ा हो जाता है जबकि बंदर उसके ऊपर खड़ा होकर नमकीन का पैकेट चुराने लगता है. फ्रेम में ये देखना बड़ा मजेदार लगता है. इसके बाद जो कुछ होता है वो और भी ज्यादा मजेदार है.

दूसरा वीडियो बंदर और बिल्ली से जुड़ा है, जिसमें दोनों कम गहरे कुएं में जा गिरे. देख सकते हैं कि बंदर बड़ी आसानी से कुएं से बाहर निकल गया मगर बिल्ली को वहीं फंसा देख वो वापस नीचे आता है और उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है. वीडियो में ये दृश्य खूब भावुक करने वाला लगता है. देख सकते हैं कि कुछ समय एक बच्ची वहां पहुंचती है और बिल्ली को कुएं से बाहर निकालती है. बिल्ली के कुएं से बाहर निकलते ही बंदर से सीने से लगा लेता है.

