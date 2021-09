Bandar Aur Hiran Ka Video: सोशल मीडिया में कभी-कभी ऐसे वीडियो नजर के सामने आ जाते हैं जिन्हें देखते ही दिल खुश हो जाता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो खूब देखा जा रहा है. वीडियो बंदर और हिरण से जुड़ा है और इसमें दोनों जिस अंदाज में नजर आते हैं उसे देखकर अच्छा भी लगता है और हंसी भी आती है. वीडियो पुख्ता तौर पर कब और कहां का ये कहना मुश्किल हैं, मगर इस मजेदार वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों बार देखा जा चुका है. बड़ीं संख्या में नेटिजन भी इसे पसंद कर रहे हैं. बंदर और हिरण के इस वीडियो को ट्विटर पर ViralHog नाम के हैंडल पर भी शेयर किया गया है.Also Read - Mendhak Ka Video: फर्श पर मेंढक के चारों तरफ बना दिया गोल घेरा, उसके बाद जो दिखा यकीन नहीं होगा | देखिए ये वीडियो

करीब एक मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि हिरण यहां वहां टहल रहा है और बंदर उसकी बीठ पर मजे से बैठा है. इसमें देखा जा सकता है कि हिरण ने जब अचानक तेज दौड़ लगा दी तब बंदर ने उसे कसकर पकड़ लिया और सवारी के मजे लिए. बंदर और हिरण का ये वीडियो देखकर लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और हिरण उसे अपनी सवारी करा रहा है. Also Read - पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया जमकर भांगड़ा, वायरल हो रहा वीडियो

यहां देखें वीडियो- Also Read - Bride Groom Funny Video: दूल्हे के गले में वरमाला डाल रही थी दुल्हन, पर हुआ कुछ ऐसा हंसी आ जाएगी | देखिए ये वीडियो

This monkey was not going to let go! 🐒🦌🏇#viralhog #monkey #fawn #rodeo pic.twitter.com/Rplx8WOOf8

— ViralHog (@ViralHog) September 17, 2021