Bandar Ka Video: देश वर्तमान में कोरोना संक्रमण (India Covid-19 Update) के खिलाफ संभली हुई स्थिति में है और पिछले चौबीस घंटे में 25 हजार से कुछ अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने आज मंगलवार को बताया कि भारत में पिछले चौबीस घंटे में 25,467 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 354 लोगों की मौत हो गई है. नए मामलों के साथ देश में अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,24,74,773 हो गई है. हालांकि इनमें एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 3,19,551 है जो कुल मामलों का एक फीसदी से भी कम है.Also Read - Khali Ka Video: अब म्यूजिशियन बन गए The Great Khali! खुशी में बोले- वाह | Viral हो रहा मजेदार वीडियो

भारत में कोरोना से संभली हुई स्थिति के बीच विशेषज्ञ कोविड-19 की तीसरी लहर के प्रति लगातार आगाह कर रहे हैं. लोगों से जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी है. भारत सरकार भी लोगों से लगातार अपील कर रही है कि लोग जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले और मास्क जरूर पहने. मगर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का करते हुए और मास्क लगाते हुए नजर नहीं आए. Also Read - Doggy Ka Video: पार्टी में डॉगी ने लड़की के साथ की खराब हरकत, देखते ही चिल्लाने लगे लोग | Viral हो रहा ये वीडियो

इस बीच सोशल मीडिया में एक बंदर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में बंदर मास्क लगाते हुए नजर आ रहा है. इसमें एक छोटा बंदर काले रंग का मास्क हाथों में लिए यहां वहां घूम रहा है. बंदर मास्क को मुंह पर लगाने की कोशिश में इसे कभी आंख पर लगा बैठता है तो कभी हाथ में ले लेता है. Also Read - Viral Video: पैदल चल रहे शख्स को स्कूटी सवार ने जड़ दिया थप्पड़, भगवान ने भी वहीं कर दिया इंसाफ | वायरल हुआ मजेदार वीडियो

वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया है. वीडियो में देखा जा रहा है कि बंदर ने मास्क उठाकर अपने चेहरे पर लगा लिया, जिसके बाद दिखाई देना ही बंद हो गया. इसके बाद उसने मास्क उतार लिया और एक बार ‘सही ढंग’ से मास्क लगाने की कोशिश करने लगा. वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बंदर भी जानता है कि इंसान जानवरों से ज्यादा खतरनाक हैं.

यहां देखें वीडियो-

Everybody wants to be masked pic.twitter.com/eSGoYY6HOW

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 24, 2021