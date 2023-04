Bandar Ka Video: बिल्ली को बचाने के लिए झटपट कुएं में कूद गया बंदर, फिर जो दिखा चमत्कार ही कहेंगे- देखें वीडियो

Bandar Ka Video: ऐसा नहीं है कि किसी को मुसीबत में फंसा देख सिर्फ इंसान ही मदद करते हैं. इसमें जानवर भी आगे रहते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा हैं. यह वीडियो है एक बंदर का जिसने बिल्ली को कुंए से निकालने के लिए जी-जान लगा दिया. इसमें देख सकते हैं कि बंदर ने किस तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कुंए में गिरी बिल्ली को बाहर निकाल लिया. बंदर की इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुंए में एक बिल्ली गलती से गिर गई और उसकी हालत खराब है. कुछ देर बाद एक बंदर की नजर उस पर पड़ जाती है. देखते ही देखते वो कुंए में उतर जाता है और बिल्ली को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगता है. कई बार वो उसे गोद में उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश भी कर रहा है. लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आती है. कुछ देर बाद एक दूसरा बंदर भी वहां आ जाता है.