By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bandar Ka Video: शख्स ने बंदर को चखा दिया अदरक, फिर जो हुआ बार-बार देखेंगे पर मन नहीं भरेगा | देखें वीडियो
Bandar Ka Video: सोशल मीडिया पर बंदर का यह वीडियो जिसने भी देखा चौंक गया. इस पर लोगों के मजेदार रिएक्शन भी आ रहे हैं.
Bandar Ka Video: बंदर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वो अदरक का स्वाद लेता नजर आ रहा है. मगर आगे जो हुआ देखकर आप भी चकित रह जाएंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ बंदर आराम से बैठे हुए हैं. तभी वहां एक शख्स आता है और उन्हें खाने के लिए अदरक देता है. आमतौर पर बंदर फल या मीठी चीजें पसंद करते हैं, लेकिन यहां उन्हें अदरक जैसी तीखी चीज दी जाती है, जिससे आगे का नजारा और भी दिलचस्प बन जाता है. इस पर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
बंदर को चखा दिया अदरक
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंदर अदरक का टुकड़ा उठाता है और बिना सोचे-समझे उसे अपने मुंह में डाल लेता है. लेकिन जैसे ही उसे अदरक का तीखा और अजीब स्वाद महसूस होता है, उसका चेहरा बदल जाता है. बंदर तुरंत उस टुकड़े को मुंह से बाहर फेंक देता है. उसका यह रिएक्शन इतना फनी होता है कि देखने वालों की हंसी नहीं रुकती. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं.
एक्स पर देखिए यह वायरल वीडियो:
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद pic.twitter.com/QGOkqs525E
— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) June 6, 2021
कहावत हुई सच
बंदर के इस वीडियो को देखकर लोगों को पुरानी कहावत ‘बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद’ याद आ रही है. यह कहावत अक्सर तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी खास चीज की कद्र नहीं समझ पाता. वीडियो में बंदर का रिएक्शन इस कहावत को पूरी तरह सही साबित करता है. सोशल मीडिया पर लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और बंदर की हरकत को बहुत एंटरटेनिंग बता रहे हैं. इस वीडियो को @susantananda3 नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो थोड़ा पुराना मालूम होता है मगर खूब वायरल हो रहा है.