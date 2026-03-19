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Bandar Ka Video: बंदरिया के पास अचानक पहुंचा बंदर और कर लिया किस, दूसरा वीडियो तो देखते रह जाएंगे | खुद देखिए
Bandar Ka Video: बंदर से जुड़े ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहे हैं. इन्हें देखकर नेटिजन्स भी इंप्रेस हो गए.
Bandar Ka Video: जानवरों में शरारत की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम बंदर का ही सामने आता है. बंदर ऐसी-ऐसी शरारतें करते हैं जिनके बारे में कोई दूसरा जानवर सोच भी नहीं सकता है. हाल ही में बंदरों से जुड़े ऐसे ही दो मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हुए, जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. इन वीडियो में बंदरों की हरकतें इतनी दिलचस्प हैं कि लोग इन्हें बार-बार देख रहे हैं. यही वजह है कि इन क्लिप्स को लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इन्हें पसंद भी किया है.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
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बंदर का रोमांटिक अंदाज
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पहले वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंदरिया अपने छोटे बच्चे को दूध पिला रही होती है. तभी अचानक एक बंदर वहां आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है. कुछ ही देर में वह बंदरिया की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है. यह दृश्य काफी मजेदार लगता है, क्योंकि बंदर का यह व्यवहार बिल्कुल इंसानों जैसा दिखाई देता है. बंदरिया भी पहले थोड़ी परेशान होती है, लेकिन बाद में वह शांत रहती है. यह वीडियो लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें जानवरों का अनोखा और प्यारा अंदाज देखने को मिलता है.
यहां देखिए दूसरा वीडियो:
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दूसरा वीडियो भी मजेदार
देख सकते हैं कि दूसरे वीडियो में एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ आराम कर रही होती है. तभी एक बंदर वहां आता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है. लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होती है. बंदरिया का छोटा बच्चा तुरंत आगे आता है और उस बंदर का हाथ पकड़ लेता है, जैसे उसे रोक रहा हो. वह बार-बार उसे पीछे हटने का इशारा करता है. आखिरकार बंदर हार मान लेता है और वहां से चला जाता है. इन दोनों ही वीडियो monkeyjungleclub नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. इन्हें जमकर व्यूज और लाइक्स मिल रहे हैं.