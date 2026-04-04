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Bandar Ka Video: बंदर को भगाने पहुंचीं दादी, मगर खुद ही आफत में पड़ गईं बेचारी | देखें वीडियो
Bandar Ka Video: सोशल मीडिया पर बंदर से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.
Bandar Ka Video: जानवरों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिलते हैं. इनमें कभी जानवरों का डरावना रूप देखने को मिलता है तो कभी कुछ जानवर अपनी शरारतों से लोगों को हंसा देते हैं. खासकर बंदरों के वीडियो काफी मजेदार होते हैं, क्योंकि वे कभी-कभी इंसानों जैसी हरकतें करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर के कारण पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बंदर अचानक रिहायशी इलाके में घुस आता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और उसे दूर से भगाने की कोशिश करते हैं. मगर अंत में जो हुआ हर कोई चौंक गया.
बंदर को भगाने की कोशिश
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक दादी साहस दिखाते हुए आगे बढ़ती हैं. वे हाथ में ईंट उठाकर बंदर को डराने की कोशिश करती हैं ताकि वह वहां से भाग जाए. शुरू में लगता है कि दादी की कोशिश कामयाब हो सकती है, लेकिन तभी बंदर अचानक पलटवार कर देता है. बंदर की इस हरकत से दादी घबरा जाती हैं और तेजी से वहां से भागने लगती हैं. यह दृश्य देखकर आस-पास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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बंदर ने किया पलटवार
वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दादी हार नहीं मानतीं और इस बार डंडा लेकर वापस आती हैं. उन्हें उम्मीद होती है कि डंडे से बंदर डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. बंदर इस बार और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और दादी पर ही हमला करने की कोशिश करता है. स्थिति को बिगड़ता देख दादी को आखिरकार वहां से भागना पड़ता है. यह पूरा वीडियो लोगों को हैरान करने के साथ-साथ थोड़ा मजेदार भी लग रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं. इसे vishal_kashyap_vkr नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.