Bandar Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हमें वो सबकुछ देखने को मिल जाता है जिसकी पहले कल्पना ही जा सकती थी. यहां ऐसे-ऐसे वीडियो देखे जाते हैं जो हैरान कर देते हैं तो कभी आंखें तक नम हो जाती हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो एक बंदर और उसके बच्चे से जुड़ा है, जिसमें ऐसा कुछ नजर आता है देखकर भावुक हो जाएंगे.

वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि एक नन्हा बंदर मस्ती कर रहा है. वो कभी पत्थर के ऊपर बैठ जाता है तो कभी फुदकर पेड़ की टहनी पर जा लटकता है. इस दौरान उसकी मां का रिएक्शन सबसे ज्यादा देखने लायक है. अपने बच्चे को खेलता देखकर वो इतनी खुश है कि मानो सारी दुनिया की खुशी मिल गई है. देख सकते हैं कि नन्हा बंदर जब पत्थर पर बैठ जाता है तो मां लेटकर उसके हसमुख चेहरे को देखने लगती है.

आप देख सकते हैं कि तभी नन्हा बंदर उछलकर मां की गोद में बैठ जाता है. वहीं इसके बाद वीडियो में जो दृश्य नजर आता है भावुक कर देना वाला है. दरअसल नन्हे नटखट के गोद में आते ही मां उसे पुचकारने लगती है.

यहां देखें वीडियो-

Love is not what you say.

Love is what you do ❤️

Credit in the video. pic.twitter.com/BEeiyoa1HZ

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 5, 2021