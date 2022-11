Bandar Ka Video: जानवरों में बंदर और लंगूर को सबसे ज्यादा शरारती माना जाता है. वे शरारत करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं. राह चलते लोगों के हाथ से सामान खींचना हो या फिर किसी की नकल उतारना हो. इन सब में बंदर काफी आगे होता है. सोशल मीडिया पर अभी बंदर से ही जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो एक शख्स को देख फनी रिएक्शन दे रहा है. उसके अजीब रिएक्शन को देख किसी की भी हंसी छूट सकती है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि बंदर एक शख्स के साथ बैठा हुआ है. शख्स टोपी पहने नजर आ रहा है जबकि बंदर ने भी एक ड्रेस पहन रखी है. अचानक शख्स अपने सिर से काली टोपी हटाता है और बंदर को उसकी हेयर स्टाइल नजर आ जाती है. शख्स के बालों को देखते बंदर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है.