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Bandar Ka Video: उछलकर मोर की पीठ पर बैठ गया बंदर, फिर जो दिखा नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो

Bandar Aur Mor Ka Video: ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बंदर को शरारत सूझी और उसने मोर की राइड करनी शुरू कर दी.

Bandar Ka Video: जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर किए जाते हैं हैं. इनमें कभी जानवरों की दोस्ती देखने को मिलती है तो कभी उनकी शरारतें लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. इन दिनों इंटरनेट पर ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदर और मोर का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है. वीडियो किसी घर के आंगन का दिखाई पड़ रहा है. एक चारपाई पर बंदर आराम से बैठा नजर आता है. वहीं पास में एक सुंदर मोर घूम रहा होता है. शुरुआत में सबकुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी बंदर को अचानक शरारत सूझ जाती है. फिर फ्रेम में गजब का सीन कैद हो जाता है.

बंदर ने की मोर की सवारी

ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर अचानक चारपाई से छलांग लगाता है, और सीधे मोर की पीठ पर चढ़ जाता है. खुद पर अचानक बंदर को बैठा देखकर मोर घबरा जाता है और तेजी से फड़फड़ाने लगता है. वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर बड़े आराम से उसकी पीठ पर बैठा रहता है. कुछ सेकंड तक यह मजेदार नजारा चलता रहता है. बंदर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, मानो वह किसी सवारी का मजा ले रहा हो. वहीं मोर लगातार इधर-उधर भागने और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता नजर आता है.

यहां देखिए यह वायरल वीडियो:

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वायरल हुआ वीडियो

मोर और बंदर से जुड़े इस अनोखे वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है. वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘बंदर ने तो मोर को बाइक बना लिया.’ दूसरे यूजर ने कहा, ‘ऐसी राइड पहले कभी नहीं देखी.’ रिएक्शन से ही पता चलता है कि कई लोगों को बंदर की शरारत बेहद मजेदार लगी. वीडियो को unfiltered.rashtra नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हालांकि साफ कर दें कि वीडियो में दिख रहे सीन की किसी भी प्रकार से इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं करता है.

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