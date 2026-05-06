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Bandar Ka Video: शख्स से खाना मांगकर फंस गया बंदर, फिर इतना खिलाया बेचारा खुद परेशान हो गया | देखें वीडियो

Bandar Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि बंदर को शख्स ने इतना खाना खिलाया कि अंत में बेचारा परेशान हो उठा. उसकी हालत देखकर ही हंसी आ जाएगी.

Published date india.com Published: May 6, 2026 9:22 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bandar Ka Video

Bandar Ka Video: जानवरों में बंदर से बड़ा शरारती शायद ही कोई होगा. आए दिन सोशल मीडिया के जरिए बंदरों की शरारत देखने को मिलती है. मगर फिलहाल एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो बाकियों से थोड़ा अलग है. इसमें एक शख्स बंदर को बार-बार खाने के लिए देता नजर आता है. शुरुआत में बंदर बड़े आराम से और खुशी-खुशी खाना खाता है, मानो उसे बहुत मजा आ रहा हो. लेकिन धीरे-धीरे यह मजेदार पल कुछ अलग ही मोड़ ले लेता है, जो देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर देता है.

बंदर हुआ परेशान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स बंदर को लगातार कुछ न कुछ खिलाता ही रहता है. पहले तो बंदर उत्साह में हर चीज खा लेता है, लेकिन कुछ समय बाद वह थोड़ा धीमा पड़ने लगता है. ऐसा लगता है कि अब उसका पेट भर चुका है और वह और खाना नहीं चाहता. इसके बावजूद युवक उसे खिलाने से रुकता नहीं है. यही बात बंदर को परेशान करने लगती है. धीरे-धीरे बंदर के चेहरे के हावभाव बदलने लगते हैं और वह चिढ़ने लगता है. आमतौर पर हम देखते हैं कि बंदर इंसानों को परेशान करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मामला बिल्कुल उल्टा है. यहां इंसान की वजह से बंदर परेशान होता नजर आता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

गुस्सा हुआ बंदर

वीडियो के आखिर में बंदर की सहनशीलता जवाब दे देती है. वह गुस्से में शख्स की तरफ गुर्राने लगता है, मानो कह रहा हो कि अब बस करो. यह पल इतना मजेदार और अनोखा है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे बेहद फनी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि बंदर भी आखिर एक जीव है, उसे भी आराम की जरूरत होती है. इस वीडियो को restartbharat2024 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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