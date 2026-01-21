  • Hindi
  • Viral
  • Bandar Ka Video Sherni Ka Bandar Ke Sath Mind Game Google Trends Today Monkey Played Omg Game With Lioness See What Happened Next In Jungle

Bandar Ka Video: शेरनी के साथ माइंड गेम खेल गया बंदर, शिकार का लालच देकर बना दिया बुद्धू | देखें वीडियो

Bandar Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह बंदर को चाहकर भी शेरनी दबोच नहीं पाती. वो उसके साथ ऐसा माइंड गेम खेलता है आप सोच भी नहीं सकते.

Published date india.com Published: January 21, 2026 8:55 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bandar Ka Video

Bandar Ka Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें शेरनी और बंदर से जुड़ा दृश्य देखने को मिल रहा है. शेरनी शिकार की तलाश में एक बंदर के पीछे दौड़ती नजर आती है. वो पूरी ताकत से बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जबकि बंदर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागता है. दोनों के बीच की यह दौड़ कुछ ही पलों में लोगों का ध्यान खींच लेती है. देखने में यह दृश्य इतना रोमांचक लगा कि बहुत से लोग इसे बार-बार देखने लगे. इस पर नेटिजन्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

शेरनी को बंदर ने छकाया

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कहानी उस समय नया मोड़ लेती है, जब भागते हुए बंदर के सामने अचानक एक जिराफ आ जाता है. बंदर बिना देर किए उछलकर जिराफ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सिर पर बैठ जाता है. शेरनी नीचे खड़ी रह जाती है और चाहकर भी बंदर तक नहीं पहुंच पाती. जिराफ अपनी जगह शांत खड़ा रहता है, जैसे उसे कुछ समझ ही न आ रहा हो. शेरनी कुछ देर तक इंतजार करती है, इधर-उधर देखती है, लेकिन आखिरकार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है. इस तरह बंदर अपनी चालाकी और सूझ-बूझ से खुद को बचा लेता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

हाथ मलती रह गई शेरनी

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई. ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. लोग वीडियो में जानवरों की हरकतों, उनकी टाइमिंग और कुछ असामान्य दृश्यों की ओर इशारा कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि असली जंगल में इस तरह का दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है. वहीं कुछ लोग इसे केवल मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं. सच चाहे जो भी हो, इतना तय है कि इस वीडियो ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. इसे beastworld.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.