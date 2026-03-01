  • Hindi
Bandar Ka Video: 'स्पाइडरमैन' निकला ये छोटा बंदर, इतनी ऊंची दीवार पर पलक झपकते ही चढ़ गया | देखें वीडियो

Bandar Ka Video: वायरल वीडियो में देख सके हैं कि दीवार पर प्लास्टर है और बंदर इसी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता नजर आता है.

Published date india.com Published: March 1, 2026 9:55 AM IST
Bandar Ka Video

Bandar Ka Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर बंदर से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उसने ऐसा कारनामा किया कि हर कोई दंग रह गया. करीब 15 सेकंड के इस क्लिप में एक नन्हा बंदर ऊंची दीवार के पास खड़ा नजर आता है. दीवार पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और वह काफी ऊंची दिखाई देती है. अचानक बंदर उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है. उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह किसी फिल्मी हीरो की तरह स्टंट कर रहा हो. उसकी फुर्ती और हिम्मत देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

दीवार पर यूं चढ़ा बंदर

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि बंदर पहले प्रयास में दीवार पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाता. वह नीचे फिसल जाता है, लेकिन हार नहीं मानता. फिर वह दीवार में बनी छोटी-छोटी दरारों और उभरे हिस्सों को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है. कुछ ही सेकंड में वह सचमुच स्पाइडर-मैन की तरह दीवार पर चढ़ जाता है. उसकी तेजी और संतुलन देखकर ऐसा लगता है कि उसे ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता. वहां मौजूद लोग भी उसकी इस हरकत को देखकर दंग रह जाते हैं. यह नजारा इतना मजेदार है कि देखने वाला अपनी हंसी नहीं रोक पाता.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

अंत में पहुंचा बंदर

सबसे मजेदार पल तब आता है जब बंदर इतनी मेहनत के बाद दीवार के ऊपर पहुंच जाता है. लोग सोचते हैं कि अब वह दूसरी तरफ कूदेगा या आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. बंदर कुछ सेकंड ऊपर बैठा रहता है और फिर अचानक वापस नीचे उतर आता है. उसकी यह हरकत देखकर लोग कहते हैं, ‘बंदर तो आखिर बंदर ही होता है.’ वीडियो को इंस्टाग्राम पर viral.kom नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं.

