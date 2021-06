Bandar Ka Video: बंदर के उछलते-कूदते कई वीडियो वायरल होते रहते हैं पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपके दिमाग का दही कर देगा. इस वीडियो को देखकर आप ये जान जाएंगे कि आखिर क्यों ये कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद… Also Read - Lal Sari Wali Viral: लाल साड़ी वाली ने सिलेंडर उठाकर की धांसू एक्सरसाइज, हुस्न पर लाखों फिदा, दिल थामकर देखिएगा जनाब!

ये वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे देखकर काफी हंस रहे हैं. वे एक बार नहीं कई बार वीडियो देख रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिखता है कि बंदर बैठे हैं. तभी वहां एक शख्स आता है. उन्हें अदरक देता है. एक बंदर अदरक को लेता है और उसे मुंह में डालता है. पर उसे उसका स्वाद नहीं भाता और वो उसे मुंह से बाहर फेंक देता है.

वीडियो को IFS Susanta Nanda ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद😊

देखें वीडियो-

वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 24.4K views मिल चुके हैं. लोग इस पर मजेदार कमेंट्स भी दे रहे हैं.

Hahaha bechara he expected something tasty

Now we should tell बन्दर अदरक का स्वाद जनता है।

Don’t underestimate the power of बंदर 😂

— Amarjeet verma (@amarjeetKrverma) June 6, 2021