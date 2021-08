Bandar Ko Nigal Gaya Ajgar: नदी किनारे अजगर एक पूरे बंदर को निगल (Ajgar ne Bandar ko Nigla) गया. अजगर ने एक पूरे बंदर को अपना निवाला तो बना लिया, लेकिन इसके बाद अजगर खुद मुसीबत में फंस गया. पूरे बंदर को निगलने के बाद उसकी जान पर बन आई. बंदर को वह पचा नहीं पाया और कुछ ही देर में बेहाल हो गया. इसके बाद जो हुआ, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है.Also Read - घर में घुस आया 15 फीट लंबा अजगर, देखकर ग्रामीण हो गए हैरान

ये मामला गुजरात के वड़ोदरा शहर के पास एक नदी के किनारे की है. नदी किनारे एक 11 फुट के अजगर ने एक बंदर को निगल लिया, लेकिन फिर मुसीबत में फंस गया. अजगर द्वारा बंदर को निगले जाने की सूचना वन विभाग दी गई. वन्यजीव बचावकर्मी शैलेष रावल ने बताया कि वडोदरा के निकट वसना-कोटारिया गांव के पास से गुजरने वाली छोटी नदी के पास ग्रामीणों ने सात अगस्त को इस अजगर को देखा और कारेलीबाग रेंज के वन कार्यालय को सूचना दी. Also Read - भूखा अजगर, प्यासा हिरन: एक सेकंड से भी कम समय में जो हुआ, उसे देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Gujarat Forest Department officials rescued a 10-foot long python from a small river in Vadodara.

“It had swallowed a monkey and later unswallowed it. Python is in a good situation. We will release it in jungle once permission is obtained,” said Shailesh Rawal, rescuer (09.08) pic.twitter.com/6DUUP00Ux9

— ANI (@ANI) August 10, 2021