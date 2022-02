Bappi Lahiri Passes Away: मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर Bappi Lahiri का निधन हो गया है. इस खबर के बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सहति देशभर में शोक की लहर है. बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात उनका निधन हुआ. वह 69 वर्ष के थे और उन्होंने क्रिटिकेयर अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें कुछ पोस्ट-कोविड दिक्कतों के कारण भर्ती कराया गया था. पश्चिम बंगाल में जन्मे, लाहिड़ी ने पहली बार एक बंगाली फिल्म ‘दादु’ के लिए संगीत तैयार किया और फिल्म ‘नन्हा शिकारी’ के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरूआत की थी. Bappi Lahiri और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक नए चलन ‘डिस्को’ को क्रिएट किय था. Bappi Lahiri के निधन पर अब दुनियाभर के उनके फैन्स गमगीन है और सोशल मीडिया के जरिए अपने रिएक्शन दे रहे हैं.Also Read - Bappi Lahiri Passes Away: बप्पी लहिरी का वो आखिरी गाना, श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ जमकर नाचे थे

Saddened to hear about #BappiLahiri’s demise.

A icon and a legend, Bappi da struck an impeccable balance of mood, melody and arrangement when it came songs.

An integral part of growing up, Bappi da will remain forever

Kabhi alvida na kehana… Om Shanti🙏

— Gautam Chintamani (@GChintamani) February 16, 2022