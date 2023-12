Barber Viral Story: 50 रुपये में बाल काटने वाले नाई की कहानी, लोगों को कर रही प्रेरित

अक्सर हम लोग बाल कटाने या शेविंग कराने के लिए महंगे से महंगे दुकानों में जाना पसंद करते हैं, इसके पीछे हमारी ये सोच होती है कि ऐसे बड़े सैलून हमें अच्छी सर्विस देंगे.लेकिन सड़क किनारे छतरी लगा कर बैठे नाई पर जरा भी ध्यान नहीं देते और ध्यान देते भी है, तो वहां कभी बाल कटाने नहीं जाते हम सोचते है कि ये अच्छे से काम नहीं करेगा. जो कि गलत है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक डिजिटल मार्केटर ने साउथ दिल्ली के एक नाई की तस्वीर शेयर कर दावा किया कि उसके यहां मिलने वाली सेवाएं हाई फाई सैलून से कम नहीं है. जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो को @shubhos नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नाई की दुकान दक्षिण दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश मार्केट में फुटपाथ पर है. यहां हेयर कटिंग मात्र 50 रुपये में होती है, उसकी दुकान जीके 2 एम ब्लॉक मार्केट में है. उन्होंने आगे कहा,इसी बाजार में उनका कॉम्पिटिशन टोनी एंड गाइ और ट्रूफिट एंड हिल जैसे हाई-एंड सैलून से है जो 700 रुपये से 2,000 रुपये के बीच चार्ज करते हैं.

वायरल हो रहे इस पोस्ट में shubho sengupta कहते हैं कि वह ऐसी सभी जगहों पर गए हैं. उनके मुताबिक सभी की क्वालिटी बराबर है. उन्होंने लिखा- छोटे उद्यमियों का समर्थन करें, वे लिंक्डइन पर सीईओ नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे ही हैं जो अर्थव्यवस्था को ऊपर खींचते हैं,उन्होंने पोस्ट में नाई का मोबाइल फोन नंबर भी दिया और कहा कि वह आसपास के इलाकों में घर पर जाकर भी अपनी सेवा देते हैं

Rohtas Singh charges Rs 50 for a haircut, at a pavement shop in GK2 M Block Market in South Delhi. His competition at the same market – Tony&Guy, Truefitt&Hill, Gitanjali, etc charge Rs 700 to Rs 2000.

