Bear In Supermarket: सुपरमार्केट में आप खरीदारी कर रहे हों और अचानक वहां भालू आ जाए तो सोचिए क्या होगा. ऐसा ही कुछ हुआ कैलिफोर्निया के एक ग्रोसरी मार्केट में. अचानक भालू के घुस आने से वहां मौजूद लोगों की जो हालत हुई उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं.Also Read - Viral Video: शख्स को भारी पड़ गई हीरोपंती, बस जान बच गई, नुकसान भी करवा बैठा | वायरल हुआ वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो एक लड़की ने पोस्ट किया. वो उस समय कैलिफोर्निया के उस ग्रोसरी स्टोर में ही मौजूद थी. वीडियो में काले रंग का भालू बड़ी लापरवाही से स्टोरी में घूमता दिख रहा है. Also Read - Couple Viral Video: नाराज प्रेमिका नहीं मानी तो आक्रमक हो गया, लड़की ने भी माइक टायसन बन कर दिया बुरा हाल | वायरल हुआ मजेदार वीडियो

स्थानीय मीडिया के अनुसार ये घटना शनिवार की है. कैलिफोर्निया के पोर्टर रेंच के रॉल्फ स्टोर में ये भालू घुस आया था. हालांकि भालू ने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. Also Read - Viral: नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं देने में गलती कर गए अमिताभ बच्चन, बाद में सुधारी अपनी भूल | वायरल हुए ट्वीट

इंस्टाग्राम पर ये वीडियो tishacampbellmartin ने शेयर किया है. कैप्शन दिया है,

Mannnnn! THAT AIN’T NO DAMN PUPPY! See? DA’ I look like? Dr Doolittle??? Why are all these animals drawn to me right now? I don’t understand! You know what else keeps following me???? #COMEDY !Comedy be following me like a damn stalker! IM NOT EVEN TRYNA FUNNY and then look….A freakin’ BEAR ya’ll?! Fo real??? The store clerks shooed him out. There was no policeman called no damn fire dept no veter-effin-narian. NUTHIN!!!! When you left the store you were on your own!!!

देखें वीडियो-

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 465,254 views मिल चुके हैं. बाद में इसी स्टोर से भालू को रेस्क्यू किया गया.