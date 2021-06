अमेरिका के थोर्नटन में वाहनों में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं का पता लगाने के लिए पुलिस ने जब सर्विलांस वीडियो का सहारा लिया तो पता चला कि यह काम किसी चोर-लुटेरे ने नहीं, बल्कि काले रंग के एक भालू ने किया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वाहनों के दरवाजों में लगातार हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं का पता लगाने के लिए जब वीडियो फुटेज खंगाली गई तो एक काला भालू एक वाहन का दरवाजा खोलते और उसके भीतर जाता दिखा. Also Read - अमेरिका के फ्लोरिडा में प्राइड परेड के दौरान चालक ने दर्शकों की भीड़ में घुसाया ट्रक, कई घायल

अधिकारियों का मानना है कि भालू भोजन की तलाश में ऐसा कर रहा था और अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी वही जिम्मेदार है. पुलिस ने लोगों को सचेत किया है कि वे वाहनों में भोजन न रखें.

Watch! Police in Thornton, NH say this 🐻 is getting into 🚗 looking for food!

The bear opened this car door wayyyy too easily! 👀 #7news pic.twitter.com/SAfODD90P6

The bear opened this car door wayyyy too easily! 👀 #7news pic.twitter.com/SAfODD90P6

— Amaka Ubaka (@AmakaUbakaTV) June 18, 2021