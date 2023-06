Beautiful Video: महिला ने दिखाया इतना शानदार आर्ट वर्क आनंद महिंद्रा भी हो गए इंप्रेस, बार-बार देखा जा रहा वीडियो

Beautiful Video: सीमित संसाधनों में भी कुछ लोग अपने स्किल से शानदार काम करके दिखा देते हैं. सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देख कर आंखें चमक उठती हैं. अभी इसी तरह का एक नजारा फिर से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक महिला के आर्ट वर्क से जुड़ा है, जिनका नाम पूनम है. उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए संकीर्ण जगहों पर ऐसी चीजें बना दी, जिसे देख हर कई चौंक गया. खुद बिजनेसमैन आनंद महिद्रा भी पूनम के टैंलेट से चौंक गए हैं. उन्होंने महिला के काम को और निखारने के लिए समर्थन करने की चाहत भी जताई है. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर महिला का यह वीडियो वायरल होने लगा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिला हाथों में कुछ रंग और चॉक लिए नजर आ रही है. उसके आस-पास कई बच्चे भी नजर आ रहे हैं. सभी खेल को लेकर उत्सुक हैं. जैसे ही महिला ने हाथों से पहला आर्ट वर्क तैयार किया बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. महिला ने पहले क्यूबिक शेप गली में बनाया जिस पर बच्चे उछल-उछलकर कूदने लगे. इतना ही नहीं महिला ने फिर नाला भी सड़क पर ही तैयार कर दिया. बच्चे उसे उछल-उछलकर पार करने लगे. महिला ने आगे कुंआ भी बना दिया. कुल मिलाकर उसने अपने आर्ट वर्क से हैरान कर दिया.

महिला के इस वीडियो को देख बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा काफी इंप्रेस हैं. उन्हें यह वीडियो इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया. साथ ही उन्होंने लिखा है, “उत्कृष्ट, सहज प्रतिभा. पूनम के पास ऐसे कौशल हैं जिन्हें व्यापक पहचान की जरूरत है. (मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि वह एआई टूल्स का उपयोग करके क्या कर सकती है.) मैं उसके काम का समर्थन करना चाहूंगा. @thebetterindia कृपया एक कनेक्ट प्रदान करें.”