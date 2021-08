Viral Video: सोशल मीडिया में कथित तौर पर नशे में धुत एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में लड़की बीच सड़क पर जमकर हंगामा करती हुई नजर आ रही है. बताया जाता है कि वीडियो पुणे का है और घटना तीन अगस्त रात ग्यारह बजे के करीब की है. वायरल हो रहे करीब 15 सेकंड के वीडियो में लड़की बीच सड़क पर योग की अलग-अलग मुद्राएं करती हुई नजर आती है. लड़की कभी नागिन डांस करने लगती है.Also Read - Viral: मजाक के नाम पर बुरी तरह खींच दिए दूल्हे के गाल, दुल्हन भी हैरान! फिर जो हुआ यकीन नहीं करेंगे | वायरल हुआ Video

लड़की इस बीच कभी किसी वाहन को रोकती है तो कभी किसी वाहन के सामने आकर लेट जाती है. स्वारगेट पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी के मुताबिक वीडियो तिलक रोड के हीराबाग चौक का है. सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बालासाहेब कोपनर ने बताया कि सूचना के मुताबिक लड़की खड़क इलाके से हीराबाग आई थी. वीडियो में वो कुछ समय के लिए सड़क पर लेटी हुई दिखाई दे रही है. सूचना के बाद हमारी टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तब तक वो वहां भाग चुकी थी. Also Read - Lucknow Girl Viral Video: कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारने वाली महिला का एक और वीडियो वायरल, कहा- काले पेंट से हो सकता है ड्रोन हमला...

इस बीच पुणे सिटी के अन्य सीनियर ऑफिसर ने कहा कि पुलिस लड़की की खोजबीन में जुटी है. हालांकि वीडियो से पता चलता है कि लड़की नशे में थी. संभवत: उसने शराब पी रखी थी. हम पक्के तौर पर ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया था. Also Read - Bakri Ka Gajab Jugaad: पेट भरने को भैंस के ऊपर चढ़ी बकरी, जबरदस्त जुगाड़ देख लोग हैरान | Buffalo-Goat Viral Video

