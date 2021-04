Beedi Wala Trending: कोरोना की इस आपदा में जिससे जो हो सकता है, वो उतनी मदद कर रहा है. पर एक बीड़ी वाले ने ऐसा काम किया है जो लोगों की जुबां पर है. हर कोई इस बीड़ी वाले के बड़े दिल की चर्चा कर रहा है. Also Read - Full Lockdown In India 2021: पूरे देश में फुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए? जानिए क्या कहा एक्सपर्ट्स ने

ये शख्स केरल में रहते हैं. पेशे से बीड़ी बनाते हैं. पर कोरोना महामारी देखकर उन्होंने सोचा कि वे किस तरह से लोगों की मदद करें.

इसके लिए उन्होंने अपनी सारी बचत दान करने का फैसला लिया. उन्होंने कोविड वैक्सीन की खरीदारी के लिए 2 लाख रुपए दान कर दिए.

आपको जानकर हैरानी होगी कि कन्नूर के रहने वाले इस शख्स ने जब सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में दो लाख रूपए दान दिए तो उसके अकाउंट में महज 850 रुपए ही बचे.

इस बारे में केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी.

Keral rallies to #vaccinechallenge . A beedi worker from Kannur donates ₹2lakhs to CMDRF leaving just ₹850 in his account. Bank staff hesitated but his answer was that he could still roll beedies and also was entitled to disability pension. We are humbled by response of people.

— Thomas Isaac (@drthomasisaac) April 25, 2021