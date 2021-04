Beer Bottle Opener: लोग बीयर की बोतल खोलने को कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं पर जूते के फीतों से बोतल खोलने की कला तो कम ही लोगों में होती है. ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. लोग इसकी काबलियत के दीवाने हुए जा रहे हैं. Also Read - Pakistani Madarsa Video: टीचर ने बच्चों को बुरी तरह पीटा, चीख-चीखकर रोए मासूम, लोग बोले- इसलिए आतंकवादी बन...

तारीफ होनी बनती भी है क्योंकि ये अनोखा टैलेंट जो हैं. शराबियों की जमात में ये शख्स 'आइंस्टाइन' से कम नहीं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स टेबल पर पैर रखता है. इस टेबल पर बीयर की कई सारी बोतलें हैं.

फिर वो जूते के फीते को खोलता है. बीयर की बोतल उठाता है, ढक्कन में फीता लपेटता है और ढक्कन खोल देता है.

ट्विटर पर ये वीडियो Hold My Beer अकाउंट से शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है,

Where there’s a will, there’s a way.

देखें वीडियो-

इसे अब तक 30.8K views मिले हैं. लोग इस शख्स के हुनर की बात कर रहे हैं. कमेंट्स काफी मजेदार हैं. एक ने लिखा, जहां चाह वहां राह. वहीं दूसरे ने लिखा, जीनियस.