Bees Video Viral: कोल्डड्रिंक देखकर जितना आपके मुंह में पानी आता है, उतना ही पानी मधुमक्खियों के मुंह में भी आता है. यकीन नहीं है तो वायरल वीडियो देख लीजिए. इसमें दो मधुमक्खियों ने वो किया जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते.

वायरल वीडियो में दिखता है कि कोल्डड्रिंक की दीवानी दो मधुमक्खियां फैंटा की बोतल का ढक्कन खोल देती हैं.

वीडियो को Buitengebieden नामक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो देखकर लोगों की हैरानी की सीमा ही नहीं है.

लोग इस बात को देख हैरान हैं कि दो मधुमक्खियों ने बड़ी ही आसानी से कोल्डड्रिकं की बोतल को आखिर कैसे खोल दिया.

देखें वायरल वीडियो-

लोग इस पर मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं. एक ने लिखा, Bee Strong…

Woa!! Them there sure is some smarty pants bees !! Wowzers!!! Must bee thirsty too! pic.twitter.com/KP0c9iH1Dc

— (@AnneBiedess) May 25, 2021