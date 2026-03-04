Hindi Viral

Bengaluru Man Missed 3 Emis Bank Auctioned Rs 1 2 Crore Flat

OMG! बस तीन किस्त नहीं दे पाया शख्स, कंपनी ने नीलाम कर दिया 1.2 करोड़ का फ्लैट

शख्स ने आठ साल पहले लगभग 1.2 करोड़ रुपये में एक फ्लैट खरीदा था. वह नियमित रूप से अपनी ईएमआई भर रहे थे. मगर अक्टूबर 2025 में नौकरी छूटने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई.

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (PHOTO/AI)

Ajab Gajab News: कर्टनाक के बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स द्वारा होम लोन की सिर्फ तीन किस्तें नहीं चुकाने पर करीब 1.2 करोड़ रुपये का फ्लैट नीलाम किए जाने का दावा किया जा रहा है. यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और होम लोन लेने वालों के बीच चिंता का विषय बन गया है.

नौकरी छूटने से बिगड़ गई स्थिति

जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने आठ साल पहले लगभग 1.2 करोड़ रुपये में एक फ्लैट खरीदा था. वह नियमित रूप से अपनी ईएमआई भर रहे थे. मगर अक्टूबर 2025 में नौकरी छूटने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई. इसके चलते लगातार तीन महीने तक ईएमआई जमा नहीं हो पाए. बताया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक तीन किस्तें बाउंस हो गईं.

बैंक ने शुरू कर दी कार्रवाई

इसके बाद बैंक ने SARFAESI Act के तहत कार्रवाई शुरू कर दी. इस कानून के तहत अगर उधारकर्ता लगातार भुगतान नहीं करता है तो बैंक नोटिस जारी कर संपत्ति को नीलाम कर सकता है. वायरल पोस्ट के अनुसार 60 दिन की प्रक्रिया के भीतर फ्लैट की नीलामी कर दी गई और यह संपत्ति 95 लाख रुपये में बिक गई.

80 लाख में हुआ नीलाम

दावे के मुताबिक बैंक ने बकाया करीब 80 लाख रुपये वसूल कर लिए और बचे लगभग 15 लाख रुपये ही मकान मालिक को मिले. यानी आठ साल तक ईएमआई भरने के बावजूद उन्हें अपनी जमा-पूंजी का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा.

क्या बोले एक्सपर्ट्स

हालांकि बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि आमतौर पर किसी खाते को एनपीए घोषित करने और नीलामी की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है. साथ ही, बैंकों द्वारा लोन रिस्ट्रक्चरिंग या सेटलमेंट का विकल्प भी दिया जाता है. ऐसे में सिर्फ तीन ईएमआई पर तुरंत नीलामी की बात पर कई सवाल उठ रहे हैं.

दावे की पुष्टि नहीं

फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. आधिकारिक तौर पर इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी इस घटना ने होम लोन धारकों को समय पर भुगतान और वित्तीय सुरक्षा के महत्व का अहसास जरूर करा दिया है.

