OMG! धूप की वजह से 80 हजार रुपये कर दिया किराया, महिला ने बताया बेंगलुरु में किराए का हाल

महिला ने चौंकाने वाला ये अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है. पोस्ट में महिला ने बताया कि बेंगलुरु का किराया उसे हमेशा चौंकाता रहता है.

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (photo/Social_Media)

Ajab Gajab News: आईटी हब बेंगलुरु (Bengaluru Latest News) में बढ़ते किराए अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है. यहां एक महिला ने दावा किया कि फ्लैट देखने पहुंचने पर उसे किराया अधिक होने की अलग ही वजह बताई गई. खुद महिला ने भी कल्पना नहीं की थी कि छोटी सी वजह से भी फ्लैट का किराया इतना अधिक हो सकता है. दरअसल महिला को बताया गया कि फ्लैट के रूम में धूम आती है इसलिए उसका किराया 80 हजार रुपये महीना है.

धूप की वजह से किराया 80 हजार रुपये

महिला ने चौंकाने वाला ये अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है. एक्स पर @Escapeplace नाम के हैंडल से लिखे गए पोस्ट में महिला ने बताया कि बेंगलुरु का किराया उसे हमेशा चौंकाता रहता है. पोस्ट में महिला ने आगे लिखा कि इसका क्या मतलब है कि रूम में धूम आती है और इसका किराया 80,000 रुपये हैं.,

इधर पोस्ट सामने आते ही वायरल हो गई और लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने मजाक में कहा कि अब बेंगलुरु में ‘धूप’ भी प्रीमियम फीचर बन गई है, तो कुछ ने इसे शहर के बेतहाशा बढ़ते किराए की हकीकत बताया. रियल एस्टेट जानकारों के मुताबिक बेंगलुरु में आईटी सेक्टर के विस्तार, स्टार्टअप कल्चर और बड़े पैमाने पर हो रहे जॉब मूवमेंट के कारण किराए लगातार बढ़ रहे हैं.

देखें वायरल पोस्ट

क्या बोले नेटिजन्स

खासतौर पर आईटी कॉरिडोर और मेट्रो कनेक्टिविटी वाले इलाकों में 1BHK और 2BHK फ्लैट्स के किराए 50 से 80 हजार रुपये तक पहुंचना अब आम होता जा रहा है. कुछ मकान मालिक बेहतर वेंटिलेशन, बालकनी, सनलाइट, फर्निशिंग और सुविधाओं को ‘प्रीमियम’ बताकर ऊंचा किराया मांग रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे ‘ओवरचार्जिंग’ करार दिया है.

