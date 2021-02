Best Video Of 2021: यूं तो हर रोज कई वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं, वायरल भी होते हैं पर इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो किसी के भी दिल को छू जाएं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देख शायद आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ें. Also Read - Ghost Viral Video: खिलौने से खेल रही थी बच्ची, पलंग के नीचे घसीट ले गया भूत! 8 मिलियन व्यूज...

ये वीडियो एक बच्ची का है. दिव्यांग बच्ची. जिसकी हथेलियां नहीं हैं. पैर भी नहीं.

वीडियो में दिखता है कि बच्ची को प्रोस्थेटिक लेग (prosthetic legs) लगे हैं. इन पैरों के संग ये लड़की ट्रेडमिल पर चढ़ती है. भागना शुरू करती है और धीरे-धीरे उसकी रफ्तार और तेज होती जाती है. मानो बच्ची को पैर नहीं पर मिल गए हों और अब वो उड़ने की ख्वाहिश पूरी कर रही हो.

बेहद इमोशनल ये वीडियो सोशल मीडिया पर Dr. Ajayita ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

Human spirit is unbeatable. She is loving her new legs…you go, girl!!!

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 20.4K views मिल चुके हैं.

यही नहीं, लोग इमोशनल कमेंट्स भी कर रहे हैं-

कठिनाइयो से जूझने के लिए शारिरिक क्षमता से अधिक आत्मविश्वास और आत्मबल की आवश्यकता होती है! — Rachana puranik (@rachana_puranik) February 22, 2021

God bless the little one 🙂 — Nit (@nit_ayatana) February 22, 2021

BEST video of 2021… ☺️ — RickyChinaDggd (@rickychinadggd) February 22, 2021

God bless you little doll ❤️ — (@attitudinalAshu) February 23, 2021