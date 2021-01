Best Viral Video on Internet Today: कुत्ते अपनी वफादारी और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं. कई लोग घर में चोरी और अन्य तरह की अनहोनी से बचने के लिए कु्त्ते पालते हैं. लेकिन, इन दिनों एक कुत्ता अपनी वफादारी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे ही कारण से सुर्खियों में है. हालांकि, इस कुत्ते के चर्चा में होने का कारण भी आपको हैरान कर देगा. दरअसल, एक मंदिर में इन दिनों एक कुत्ता लोगों को आशीर्वाद देने के लिए चर्चा में है. Also Read - Aashram 2:‘बाबा’ के साथ इंटीमेट होने के बाद अब और नशीली हो गई त्रिधा चौधरी, तरबूज के रस से टपक रहा नशा

महाराष्ट्र के सिद्धटेक में सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों को यह कुत्ता आशीर्वाद देता है. यही नहीं, मंदिर आने वाले श्रद्धालु भी इस कुत्ते के आगे सिर झुकाते नजर आ जाते हैं. मंदिर आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते इस कुत्ते का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कुत्ता हाथ हिलाते हुए लोगों के सिर पर हाथ रखता है और उन्हें आशीर्वाद देता है. Also Read - Amazing: पार्सल पहुंचाने घोड़े से पहुंचा डिलीवरी ब्वॉय, देखते रह गए लोग, वीडियो वायरल

इस वीडियो को फेसबुक पर एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है. इस यूजर का नाम अरुण लिमडिया है, जिसने यह वीडियो शेयर किया है. वायरल वीडियो में कुत्ते को लोगों को आशीर्वाद देते और लोगों को उसके सामने नमन करते देखा जा सकता है. सोशल मीडिया यूजर इस वीडियो पर कमेंट्स के जरिए खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हर तरफ यह वीडियो इन दिनों चर्चा में है.