Beti Ka Salute: उत्तर प्रदेश पुलिस को 72 डिप्टी एसपी मिल गए हैं, जिनमें से 17 महिला डिप्टी एसपी हैं. सोमवार को डॉ. बीआर अंबेडकर पुलिस एकेडमी के मैदान में इन सभी नव नियुक्त पुलिस अधिकारियों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया था जिसमें बड़े अधिकारियों ने इन यूपी पुलिस के नवनियुक्त अधिकारियों से मुलाकात की. इस पासिंग आउट परेड की सलामी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली. इस पासिंग आउट परेड की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसे देखकर हर बेटी के बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

इस पासिंग आउट परेड के दौरान अधिकारियों के परिवार वाले भी मौजूद थे. लेकिन एक महिला डिप्टी एसपी जिनका नाम अपेक्षा निम्बाड़िया है उन्होंने पासिंग आउट परेड के बाद अपने डीआइजी पिता को पुलिस ऑफिसर की तरह सैल्यूट किया, तो पिता ने भी बेटी को वैसे ही सीनियर अधिकारी की तरह सैल्यूट किया. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

