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Bhai Behen Emotional Video: सालों बाद बहन से अचानक मिलने पहुंच गया भाई, फिर जो दिखा हर कोई रो पड़ा | देखें वीडियो

Bhai Behen Emotional Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह भाई लंबे समय बाद अपनी बहन को सरप्राइज देने पहुंच जाता है. फिर जो सीन बना हर कोई इमोशनल हो गया.

Published date india.com Updated: April 25, 2026 10:10 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bhai Behen Emotional Video

Bhai Behen Emotional Video: एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें भाई-बहन के रिश्ते की गहराई देखने को मिल रही है. वीडियो में दिख रहा है कि एक भाई काफी लंबे समय बाद अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल पहुंचता है. खास बात यह है कि बहन को छोड़कर घर के बाकी लोगों को पहले से इस सरप्राइज की जानकारी होती है. इसलिए जब भाई घर में प्रवेश करता है, तो माहौल सामान्य बना रहता है, ताकि बहन को कुछ शक न हो. यह पूरा पल बहुत ही स्वाभाविक और दिल को छू लेने वाला लगता है.

भाई ने बहन को किया इमोशनल

वायरल वीडियो में आगे दिखता है कि भाई चुपचाप किचन की ओर बढ़ता है, जहां उसकी बहन खाना बनाने में व्यस्त होती है. जैसे ही बहन की नजर अपने भाई पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाती है. उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका भाई सच में उसके सामने खड़ा है. अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है. भाई भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाता और दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेते हैं. यह दृश्य इतना भावुक होता है कि देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

भाई-बहन के उस वीडियो ने लोगों के दिलों को गहराई से छू लिया है. भाई-बहन के बीच का यह प्यार और अपनापन हर किसी को अपने रिश्तों की याद दिला रहा है. खासकर शादी के बाद जब बहन अपने मायके से दूर रहती है, तब ऐसे पल और भी खास हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसे शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो को vibesoflife_official नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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