Bhai Behen Viral Video: बहन की रक्षा के लिए डॉगी से भिड़ गया बच्चा, सड़क पर जो हुआ देखते रह जाएंगे
Bhai Behen Viral Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
Bhai Behen Viral Video: छोटे बच्चे से जुड़ा एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें उसने ऐसा काम किया कि हर कोई उसे देखता ही रह गया. कुछ लोगों को ये नजारा भावुक भी कर गया. इस वीडियो में करीब चार साल का एक छोटा बच्चा अपनी बहन को बचाने के लिए स्ट्रीट डॉग से भिड़ जाता है. बच्चे की बहादुरी देखकर हर कोई हैरान है और उसकी तारीफ कर रहा है. यह वीडियो लोगों को भाई-बहन के सच्चे प्यार की याद दिला रहा है. इसे देखने के बाद नेटिजन्स जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.
डॉगी से भिड़ा बच्चा
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अपनी बहन के साथ सड़क पर जा रहा है. ठंड से बचाने के लिए उसने अपनी बहन को चादर से ढक रखा है. दोनों आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक एक स्ट्रीट डॉग उनके सामने आ जाता है. कुत्ता उनकी ओर बढ़ने लगता है. उसको देखकर बच्चा सोचता है कि वो हमला करने वाला है. स्थिति को भांपते ही छोटा बच्चा तुरंत बहादुरी दिखाता है. वह बिना डरे कुत्ते की ओर दौड़ता है और उसे भगाने की कोशिश करता है. बच्चे का साहस देखकर कुत्ता पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है. यह पूरा दृश्य इतना भावुक है कि लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं.
यहां देखिए वीडियो इंस्टाग्राम पर:
खूब वायरल हुआ ये वीडियो
भाई-बहन के प्यार से जुड़ा यह वीडियो इंस्टाग्राम पर punjabi_industry_ नाम के पेज से शेयर किया गया है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है, लेकिन इसे देखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. नेटिजन्स बच्चे की हिम्मत और बहन के प्रति उसके प्यार की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में इतना साहस बहुत कम देखने को मिलता है. एक यूजर ने लिखा है, ‘डॉगी हमला करने वाला नहीं था. मगर बच्चे की सतर्कता देखकर अच्छा लगा.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो लगातार पोस्ट हो रहे हैं.