Bhalu Aur Billi Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया की दुनिया सबसे ज्यादा मजेदार होती है. यहां कब क्या देखने या सुनने को मिल जाए, कोई नहीं बता सकता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आ जाता है कि हंसी नहीं रुकती तो कभी हैरान कर देने वाले वीडियो नजरों के सामने आ जाते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. वीडियो एक बिल्ली और भालू (Bhalu Aur Billi Ki Ladai) की लड़ाई से जुड़ा है, जिसमें ऐसा कुछ होता है कि देखकर खूब हैरानी होती है.

वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि घर के आंगन में बिल्ली आराम से उछल-कूद कर रही थी कि तभी खतरनाक भालू ने वहां दस्तक दे दी. पहले नजर में देखकर लगता है कि भालू को देखकर बिल्ली तुरंत वहां से भाग खड़ी होगी. अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए.

दरअसल इस वीडियो में जो कुछ नजर आता है हैरान करने वाला है. दरअसल बिल्ली और भालू का जैसे ही आमना-सामना हुआ, बिल्ली तुरंत शेर की तरह मैदान में जम गई. इसमें देख सकते हैं कि भालू को देखते ही बिल्ली आक्रमक हो गई और उसे आंगन से भागने पर मजबूर कर दिया.

यहां देखे वीडियो-

Those who win,

Are those who think they can… pic.twitter.com/snSmOWoikI

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 3, 2021