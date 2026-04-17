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Bhalu Ka Hamla: जंगल में बंदे के पीछे ही पड़ गया भालू, पेड़ पर चढ़ा तो वहां भी आ धमका | हिला देगा ये वीडियो

Bhalu Ka Hamla: सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ यह वीडियो किसी को भी दहला देने की क्षमता रखता है. इसमें दिखाया गया एक-एक सीन दंग करेगा.

Published date india.com Published: April 17, 2026 4:45 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bhalu Ka Hamla

Bhalu Ka Hamla: जंगली जानवरों से जुड़े कुछ वीडियो जैसे ही नजरों के सामने से गुजरते हैं हैरान कर देते हैं. एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक भालू और एक शख्स के बीच खतरनाक डरावना सीन देखने को मिल रहा है. यह वीडियो इतना डरावना है कि इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो में नजर आता है कि एक शख्स जंगल में मौजूद है, तभी अचानक उसकी नजर एक भालू पर पड़ती है. जैसे ही वह भालू को देखता है, वह डर के मारे भागने लगता है, लेकिन भालू भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है.

बंदे के पीछे पड़ा भालू

वायरल हो रहे वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि शख्स खुद को बचाने के लिए तेजी से एक पेड़ की ओर भागता है, और उस पर चढ़ने की कोशिश करता है. लेकिन भालू भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है. जैसे ही शख्स पेड़ पर चढ़ने लगता है, भालू उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है. यह पल बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती शख्स की जान पर भारी पड़ सकती थी. हालांकि, शख्स हिम्मत नहीं हारता और जैसे-तैसे ऊपर चढ़ता रहता है. जब-जब भालू की पकड़ ढीली होती है, वह थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

देखकर सहम गए लोग

भालू के हमले से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स इस वीडियो को बेहद खतरनाक बता रहे हैं, तो कुछ इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं कि शख्स ने इतनी मुश्किल स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी. हालांकि, यह भी समझना जरूरी है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है. इस वीडियो को armin.neekbin नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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